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Более 50 тысяч наблюдателей, в том числе от СНГ, работают на выборах в Беларуси по всей стране

09.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси выбирают президента страны. По данным ЦИК на 12.00, проголосовали более 54% избирателей. На 10.00 явка составляла почти 45%. С каким настроением люди пришли на участки, узнала корреспондент «МИР 24»Ксения Гибеж.

Выборы уже состоялись в Гомельской и Могилевской областях. Здесь проголосовало более 50% электората. Всего в стране в списке избирателей около семи миллионов белорусов.

Студентка Гимназии-колледжа искусств им. И. Ахремчика Даная Шаршавицкая пришла к самому открытию избирательного участка. Для нее эти выборы первые. Девушка признается: чувствует волнение и ответственность.

«Я всегда ходила с родителями голосовать. И знаю, как происходит этот процесс, но, наверное, ждала этого дня, чтобы правильно сделать свой выбор и правильно решить», – поделилась девушка.

В Беларуси почти шесть тысяч избирательных участков. Еще 44 за рубежом. За ходом голосования следят наблюдатели. Их более 50 тысяч. В том числе Миссия от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Это 52 парламентария из восьми стран Содружества. Они работают на избирательных участках по всей стране.

«Все наблюдатели из стран СНГ, конечно же, заинтересованы в сохранении братских, я не боюсь этого слова, отношений с Беларусью. Как председатель Исполкома СНГ я заинтересован в том, чтобы Беларусь и далее оставалась активным участником взаимодействий со странами Содружества», – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«На всех участках, которые мы сможем сегодня посетить, мы, конечно, будем смотреть, как идет организация процесса голосования, как ведут себя наблюдатели, как ведет себя участковая избирательная комиссия. Достаточно ли количество тех документов, которые требуются на каждом избирательном участке, есть ли доступ для людей маломобильной группы населения», – отметил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Избирательные участки сегодня работают до 20:00. Предварительные результаты голосования появятся ближе к полуночи. А окончательные итоги озвучат завтра, 10 августа.

На всех избирательных участках соблюдают меры безопасности. Члены избирательной комиссии работают в масках. В наличии – антисептики и одноразовые перчатки.

Более 50 тысяч наблюдателей, в том числе от СНГ, работают на выборах в Беларуси по всей стране



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Сегодня в Беларуси выбирают президента страны. По данным ЦИК на 12.00, проголосовали более 54% избирателей. На 10.00 явка составляла почти 45%.
 
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