Источник материала: Новости Волковыска

Хакеры атаковали государственные ресурсы Беларуси, что привело к проблемам с сетевым оборудованием.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Национального центра реагирования на компьютерные инциденты Беларуси.

"Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET", – говорится в сообщении.

По данным центра, злоумышленники организовали DDoS-атаку на структуры, которые используются сайтами КГБ и МВД Беларуси. Несмотря на то, что нападение хакеров удалось отбить, начались проблемы с оборудованием, обеспечивающим жизнедеятельность веб-ресурсов.

Основная задача национального центра реагирования на компьютерные инциденты – снижение уровня угроз информационной безопасности национального сегмента интернета.

CERT.BY осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных, связанных с распространением вредоносных программ и сетевых атак на территории Беларуси, а также реагирование на сами инциденты как в информационных системах государственных органов и организаций, так и у самостоятельно обратившихся субъектов национального сегмента сети интернет.