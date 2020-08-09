Центральная избирательная комиссия отмечает активность голосования на выборах Президента Беларуси, сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов в эфире телеканала «Беларусь 1» , передает корреспондент БЕЛТА.

«Считаю, что она (явка. — Прим. БЕЛТА) активная. Тем более, мы должны учитывать, что досрочное голосование было несколько дней, а здесь мы имеем несколько часов голосования. Как правило, в выходной день люди раскачиваются — просыпаются, потихоньку начинают идти на избирательные участки. Сегодня телеканалы показывают, что везде очереди, люди очень активно идут», — отметил Вадим Ипатов.

Большой интерес к выборам и на избирательных участках за рубежом.

Что касается обращений в ЦИК, то, как пояснил Вадим Ипатов, многие вопросы снимаются на местах. Один из частых — как проголосовать человеку, который находится на дачном участке. «С 8.00 до 13.00 поступило 198 звонков. Если говорить про избирателей, то это обычная тема — найти свой участок для голосования. Хотя Белорусский республиканский союз молодежи сделал соответствующее приложение, и до начала электорального процесса эта информация предоставляется. Вместе с тем такие ситуации возникают», — добавил он.

От наблюдателей в основном поступают вопросы, касающиеся аккредитации и присутствия на участках. На нынешних выборах аккредитовано 53 868 наблюдателей. На предыдущих президентских выборах аккредитовали 43 572, а на парламентских — 38 878 человек.