Источник материала: Новости Волковыска

В воскресенье, 9 августа, в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью сорта «Белый Орел» для Беларуси. Объем нынешней поставки – 76 тыс. тонн.

Ожидается, что разгрузка танкера начнет уже вечером 9 августа, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнетехим» Александр Тищенко.

После разгрузки в Клайпеде нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Прибытие первых цистерн в Новополоцк ожидается 12-13 августа. Вся партия поступит на переработку на Новополоцком НПЗ к концу месяца.

«Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского „Юралс“ для европейских НПЗ», – сказал Тищенко.

Поставка нефти сорта «Белый Орел» осуществляется благодаря компании 3 Seas Energy, акционерами которой являются польская компания UNIMOT SA и американская Getka LLC. Они же были задействованы в первой поставке нефти из США.

Компания 3 Seas Energy была создана специально для обеспечения поставок американской сырой нефти на рынок Центральной и Восточной Европы.