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Почему в Беларуси недоступны сайты NN.by и Kyky.org

09.08.2020 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси наблюдаются проблемы с доступом к сайтам порталов NN.by и Kyky.org — они связаны с сегодняшними проблемами с интернетом в Беларуси.


В Telegram-канале сайта Kyky.org говорится следующее: «Дорогие читатели. Сайт KYKY недоступен. Видимо, мы с вами кому-то сильно мешаем) Пока мы разбираемся в ситуации, новости будем постить в соцсети».

Наблюдаются проблемы и с доступом к сайту «Нашей Нивы» (nn.by) — выдает ошибку 525. Редактор Егор Мартинович рассказал нам, что некоторым все же удается открыть страницу. «Сказаць, што ён заблакаваны ў ноль — я не магу. Хтосьці прабіваецца, але не ўсе, канешна, — сказал он. — Тэхспецыялісты спрабуюць замагацца разам са спецыялістамі Hoster».

В компании hoster.by нам сообщили, что «Наша нива» и Kyky.org не внесены в «черный список», то есть, реестр сайтов ограниченного доступа. Причины недоступности у них разные, но обе связаны с частичной блокировкой зарубежного трафика.

Дело в том, что «Наша нива» использует DNS-серверы Cloudflare, а у Kyky.org возникла проблема с SSL-сертификатом, потому что также идет проверка подлинности, и, соответственно, зарубежный трафик также необходим.

 
 
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Причины разные, но корень проблемы один.
 
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