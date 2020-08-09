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Явка избирателей на президентских выборах на 14:00 составила 65,19%

09.08.2020 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 14:00 составила 65,19%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова.

Самая высокая явка в Гомельской и Могилёвской областях – 75,83% и 72,57% соответственно. В Витебской области проголосовали 67,35%, в Гродненской – 65,75%, в Минской – 64,21%, в Брестской – 63,5%.

В Минске к настоящему моменту явка превысила 50% – 52,3%. В целом по Беларуси свой голос за кандидатов отдали 65,19% избирателей.  

Люди в материале: Вадим Ипатов, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 14:00 составила 65,19%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя ЦИК...
 
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