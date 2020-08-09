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«Мы получили абсолютно все возможности, чтобы решить сердечные проблемы детей» – детский кардиохирург

09.08.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мы получили абсолютно все возможности, чтобы решить сердечные проблемы детей» – детский кардиохирург

Недавно в Минске чествовали врачей. Они получали заслуженные награды и звания. Труд медработников сложно переоценить в нашей стране. 

Детский кардиохирург, директор Республиканского научно-практического центра Константин Дроздовский рассказал о сложных решениях, которые приходится принимать врачу ежедневно и от чего еще зависит успешность лечения маленьких пациентов.

Подробности смотрите в видеоинформации:

 

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Теги: Минск
 
 
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Недавно в Минске чествовали врачей. Они получали заслуженные награды и звания. Труд медработников сложно переоценить в нашей стране.  Детский кардиохирург,...
 
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