|
«Мы получили абсолютно все возможности, чтобы решить сердечные проблемы детей» – детский кардиохирург
Источник материала: ОНТ
Недавно в Минске чествовали врачей. Они получали заслуженные награды и звания. Труд медработников сложно переоценить в нашей стране.
Детский кардиохирург, директор Республиканского научно-практического центра Константин Дроздовский рассказал о сложных решениях, которые приходится принимать врачу ежедневно и от чего еще зависит успешность лечения маленьких пациентов.
Подробности смотрите в видеоинформации:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы получили абсолютно все возможности, чтобы решить сердечные проблемы детей» – детский кардиохирург
Недавно в Минске чествовали врачей. Они получали заслуженные награды и звания. Труд медработников сложно переоценить в нашей стране. Детский кардиохирург,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)