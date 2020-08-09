«Мы получили абсолютно все возможности, чтобы решить сердечные проблемы детей» – детский кардиохирург

Источник материала: ОНТ

Недавно в Минске чествовали врачей. Они получали заслуженные награды и звания. Труд медработников сложно переоценить в нашей стране.

Детский кардиохирург, директор Республиканского научно-практического центра Константин Дроздовский рассказал о сложных решениях, которые приходится принимать врачу ежедневно и от чего еще зависит успешность лечения маленьких пациентов.

Подробности смотрите в видеоинформации:

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram