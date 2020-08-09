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«Голосовать надо. Думать о своём государстве, своей стране». Как проходят выборы Президента в сельской местности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Активно проходит голосование в сельской местности. В белорусской глубинке люди традиционно приходят голосовать рано утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не стала исключением и нынешняя электоральная кампания. Начинать день с главного дела обычная практика для сельчан. Ещё одна неизменная традиция – приходить на участок семьями.
Наталья Панкевич, жительница агрогородка Новосёлки:
Светлана Голомазова, жительница агрогородка Новосёлки:
Александр Колосов, житель агрогородка Новосёлки:
На момент открытия избирательного участка, утром 9 августа, в агрогородке Новосёлки выборы уже состоялись. Досрочно здесь проголосовали 56% избирателей. В целом похожая картина по всему юго-востоку страны. Уже можно говорить, что выборы состоялись в целом по Гомельской области: участие в голосовании приняли более половины списочного числа избирателей.
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«Голосовать надо. Думать о своём государстве, своей стране». Как проходят выборы Президента в сельской местности
Новости Беларуси. Активно проходит голосование в сельской местности. В белорусской глубинке люди традиционно приходят голосовать рано утром, сообщили в...
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