На участок — с хорошим настроением: как голосуют в Озерицкой Слободе

На Озерицко-Слободском участке для голосования № 21 по выборам Президента Республики Беларусь голосование проходит активно.

Как отмечает член избирательной комиссии Юлия Игнатович, такой активности и желания прийти и отдать свой голос, здесь не было давно:

— Первые люди пришли отдать свой голос уже без пяти восемь. И мы к этому, конечно, были готовы. С самого утра проголосовать на участок прибыли комбайнеры, водители и механизаторы ОАО «Озерицкий-Агро», у которых не было возможности проголосовать досрочно. Это и понятно: сейчас у хлеборобов каждая минутка на вес золота. Сегодня день у нас насыщенный. Очереди стоят как членам комиссии, чтобы получить бюллетень, так и к кабинке для голосования.

В числе избирателей на Озерицко-Слободской участок для голосования поспешила и семья Асташкевичей. Мама Марина вместе с детьми и племянниками отмечают, что для них это праздничное событие, а потому проголосовать пришли все вместе и даже с яркими воздушными шарами.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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