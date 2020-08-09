Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является главной конкуренткой действующего главы республики Александра Лукашенко, проголосовала на выборах. На участке в Минске ее встретили аплодисментами.

Свой голос Тихановская отдала на участке № 21 в школе № 137 на улице Калиновского на восточной окраине Минска. Около 200 человек встретили кандидата в президенты восторженными криками, аплодисментами и выкриками: "Света!" и "Молодец!".

Поддержать ее приехала также Мария Колесникова.





Проголосовав, Светлана ответила на вопросы журналистов. Она сказала, что ждет честных выборов и не знает о планах властей по поводу силового сценария.

«Я хочу честных выборов, я к ним призывала, вы же учителя, вы же учите наших детей, хотя я понимаю, что дело не в учителях. Я очень хочу, чтобы выборы были честными, потому что если власти нечего бояться, если весь народ за Александра Григорьевича, то мы же с этим согласимся, если выборы честные. Поэтому я очень надеюсь на честные выборы», – сказала кандидат.





Отвечая на вопрос о том, может ли она подтвердить отъезд Вероники Цепкало, Тихановская ответила отрицательно. "Я не знаю", – сказала она.

После голосования она намерена ожидать результатов в штабе.