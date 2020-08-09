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ЦИК: явка избирателей на выборах на 16.00 составила 73,04%
Источник материала: ОНТ
На президентских выборах в Беларуси явка избирателей на 16.00 составила 73,04%. Такие данные озвучили в ЦИК,
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На президентских выборах в Беларуси явка избирателей на 16.00 составила 73,04%. Такие данные озвучили в ЦИК, сообщает БЕЛТА. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram
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