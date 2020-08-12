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Петрды против светошумовых гранат: в Беларуси с 12 августа запретили торговать пиротехникой

12.08.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со среды, 12 августа, по всей Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, проинформировала БелТА.

Несложно догадаться, с чем это связно. На акциях протеста в Минске ОМОН закидывал людей светошумовыми гранатами, а те в ответ запускали фейерверки и бросали петарды.
 
Теги: Минск
 
 
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Со среды, 12 августа, по всей Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, проинформировала БелТА.
 
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