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Петрды против светошумовых гранат: в Беларуси с 12 августа запретили торговать пиротехникой
Источник материала: Партизан
Со среды, 12 августа, по всей Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, проинформировала БелТА.
Несложно догадаться, с чем это связно. На акциях протеста в Минске ОМОН закидывал людей светошумовыми гранатами, а те в ответ запускали фейерверки и бросали петарды.
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Со среды, 12 августа, по всей Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, проинформировала БелТА.
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