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Минск возбудил против координаторов "Открытой России" дело о беспорядках

12.08.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БелТА.




Со ссылкой на СК оно отмечает, что они были задержаны в Минске во вторник в 2 ночи в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. Они стали подозреваемыми по уголовному делу по ч.2. ст.293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках).

Во вторник БелТА опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что приехали в Белоруссию с целью туризма. Позже появилась информация, что это координаторы организации "Открытая Россия" Важенков и Рогов.

"Мы обнаружили их на видеозаписи госагентства "БелТА", где говориться, что задержаны "провокаторы беспорядков". Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Белоруссию", - говорилось в заявлении "Открытой России".

Накануне вечером исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что активиста "Открытой России" и участника движения "Голос" Рогова отпустили на свободу с условием "немедленного выезда из страны", а решения по Важенкову еще нет. 
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые подозреваются в участии в...
 
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