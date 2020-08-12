











Со ссылкой на СК оно отмечает, что они были задержаны в Минске во вторник в 2 ночи в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. Они стали подозреваемыми по уголовному делу по ч.2. ст.293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках).





Во вторник БелТА опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что приехали в Белоруссию с целью туризма. Позже появилась информация, что это координаторы организации "Открытая Россия" Важенков и Рогов.





"Мы обнаружили их на видеозаписи госагентства "БелТА", где говориться, что задержаны "провокаторы беспорядков". Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Белоруссию", - говорилось в заявлении "Открытой России".





Накануне вечером исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что активиста "Открытой России" и участника движения "Голос" Рогова отпустили на свободу с условием "немедленного выезда из страны", а решения по Важенкову еще нет.