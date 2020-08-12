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Футбола не будет. Власти боятся людей на стадионах - все матчи перенесены на неопределенный срок!

12.08.2020 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерация футбола перенесла назначенные на 12 августа матчи национального чемпионата

Футбола не будет. Власти боятся людей на стадионах - все матчи перенесены на неопределенный срок!
во время матча в Солигорске за несколько дней до выборов весь стадион кричал "Жыве Беларусь!"
Футбольный матчи чемпионата Беларуси "Минск" – "Славия-Мозырь" и "Динамо-Брест" – "Слуцк" не состоятся 12 августа, как это было запланировано ранее. 

АБФФ объявила о переносе этих матчей на неопределенный срок. "Даты проведения матчей станут известны позднее", - цитирует сообщение АБФФ Интерфакс

Утверждается, что решение о переносе матчей было принято Бюро исполкома АБФФ 11 августа якобы на основании ходатайств самих команд.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Федерация футбола перенесла назначенные на 12 августа матчи национального чемпионата
 
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