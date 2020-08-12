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Лукашенко о тунеядцах. Я по-хорошему прошу: устроиться на работу тем, кто не работает

12.08.2020 16:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, – подчеркнул белорусский президент. – Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает».

 
 
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Александр Лукашенко обвинил безработных белорусов в участии в несанкционированных протестах и попросил госорганы внимательно изучить всех неработающих граждан....
 
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