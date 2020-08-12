Пассажирский поезд сошел с рельсов и загорелся в Шотландии

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Шотландии полыхает пассажирский поезд. До этого он сошел с рельсов. По меньшей мере один человек погиб. Количество жертв и пострадавших ещё уточняется. На месте работают спасатели и медики.

По предварительной версии, причиной ЧП стали ливни, которые размыли насыпь под полотном.

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