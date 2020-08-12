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Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу

12.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечить безопасность граждан, защитить конституционный строй и выстроить работу госорганов управления – такую задачу поставил президент Беларуси перед органами власти. Александр Лукашенко подчеркнул, что фундаментом всего является экономика и занятость населения, и поручил правительству, если это нужно, принять дополнительные меры для работы экономики, передает телеканал «МИР 24».

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – сказал Лукашенко.

На совещании также обсуждали вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.



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На совещании глава Беларуси также подчеркнул, что фундаментом всего является экономика и занятость населения.
 
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