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Лукашенко призвал протестующих устроиться на работу
12.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечить безопасность граждан, защитить конституционный строй и выстроить работу госорганов управления – такую задачу поставил президент Беларуси перед органами власти. Александр Лукашенко подчеркнул, что фундаментом всего является экономика и занятость населения, и поручил правительству, если это нужно, принять дополнительные меры для работы экономики, передает телеканал «МИР 24».
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На совещании глава Беларуси также подчеркнул, что фундаментом всего является экономика и занятость населения.
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