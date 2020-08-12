|
Пытаются ли в Беларуси реализовать сценарий цветной революции, рассказали эксперты
Источник материала: ОНТ
После выборов в Минске и некоторых других белорусских городах прошли массовые несанкционированные акции. Правоохранители работают четко и профессионально, чтобы не допускать жертв.
В СМИ почти сразу заговорили про то, что в Беларуси пытаются реализовать сценарий цветной революции. Так ли это?
В этом вопросе попробовали разобраться аналитики в студии «ОбъективНо»: независимый военный эксперт Александр Павловский, политолог Вадим Боровик, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков и директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин.
Подробности в видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После выборов в Минске и некоторых других белорусских городах прошли массовые несанкционированные акции. Правоохранители работают четко и профессионально, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)