Пытаются ли в Беларуси реализовать сценарий цветной революции, рассказали эксперты

Источник материала: ОНТ

После выборов в Минске и некоторых других белорусских городах прошли массовые несанкционированные акции. Правоохранители работают четко и профессионально, чтобы не допускать жертв.

В СМИ почти сразу заговорили про то, что в Беларуси пытаются реализовать сценарий цветной революции. Так ли это?

В этом вопросе попробовали разобраться аналитики в студии «ОбъективНо»: независимый военный эксперт Александр Павловский, политолог Вадим Боровик, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков и директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин.

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