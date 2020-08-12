|
ОМОН задержал автомобиль, начинённый оружием, и его хозяина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улицы выходит не народ. На улицы выходят уличные хейтеры. Идеи у всех могут быть разными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОМОН задержал автомобиль, начиненный оружием, и его хозяина.
Читайте также:
Один из организаторов беспорядков в Минске: «Вывел толпу на дорогу. Ходил по рядам машин и хлопал всем по рукам в знак поддержки»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На улицы выходит не народ. На улицы выходят уличные хейтеры. Идеи у всех могут быть разными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но жизнь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)