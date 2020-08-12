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ОМОН задержал автомобиль, начинённый оружием, и его хозяина

12.08.2020 21:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улицы выходит не народ. На улицы выходят уличные хейтеры. Идеи у всех могут быть разными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но жизнь и страна у нас одна. И наши силовики наши ценности отстоят. Если понадобится – жестко отстоят.

ОМОН задержал автомобиль, начиненный оружием, и его хозяина.

ОМОН задержал автомобиль, начинённый оружием, и его хозяина

ОМОН задержал автомобиль, начинённый оружием, и его хозяина

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Люди в материале: Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На улицы выходит не народ. На улицы выходят уличные хейтеры. Идеи у всех могут быть разными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но жизнь...
 
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