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От мусора до сырья для производств. Сколько в Беларуси перерабатывают отходов и когда страна перейдёт на экологичную упаковку?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему экологии, в частности, нюансов обращения с отходами обсудим с гостем студии. Сегодня это заведующая отделом обращения с отходами «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян.
Сергей Прохоров, СТВ:
«Нужно делать упор на увеличение перерабатываемых отходов»
Екатерина Ботян, заведующая отделом предприятия «Бел НИЦ «Экология»:
Все же экологическая упаковка – это новое веяние для нашей страны и для многих стран в том числе, и переход на нее затянется на достаточно длительное время. А экологические проблемы мы должны решать уже сегодня.
Сергей Прохоров:
«Вопрос отходов очень актуальный, он затрагивает жизнь каждого из нас»
В настоящее время, конечно, вопрос отходов очень актуальный, он затрагивает жизнь каждого из нас. Конечно, в этом отношении мы идем достаточно большими шагами. В последний год наблюдается даже значительное уменьшение объема образования отходов, что нельзя не отметить, и увеличивается объем их переработки.
«В нашей стране образуется около 400 килограмм отходов на человека. Это неплохой показатель»
В нашей стране образуется около 400 килограмм отходов на человека. Это неплохой показатель по сравнению со странами ЕС. Статистика Европейского союза показывает, что объем образования отходов у европейских стран в среднем составляет 492 килограмма. На этом фоне мы выглядим очень даже презентабельно.
Второй вопрос, что сейчас меняется достаточное количество законодательных актов в области обращения с отходами, которые касаются переработки отходов, образующихся от населения. Уровень использования таких отходов в настоящее время составил уже более 20 %. Это высокий показатель. Я уверена, что в скором будущем мы достигнем еще лучших результатов в связи с активно меняющимся законодательством в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Нужно рассматривать отходы не как побочный продукт, который подлежит утилизации, а как сырье для последующих производств
Сергей Прохоров:
Екатерина Ботян:
Некоторые районы сортируют отходы качественно, что позволяет изымать полезных материалов более 80 %
Сергей Прохоров:
Екатерина Ботян:
«Уровень использования отходов производства достигает 85 %. Это высокий показатель»
Сергей Прохоров:
Екатерина Ботян:
Сергей Прохоров:
Наши люди стали более сознательными и внимательнее относятся к экологическим проблемам
Екатерина Ботян:
В настоящее время нами реализуется достаточно большое количество международных проектов. Более того, наша организация была первой организацией в Республике Беларусь, которая начала готовить экологические кадры.
Конечно, мы должны не забывать о нашем положении и о том, что мы являемся сегодня тем звеном, которое поможет укрепить природу, которое поможет ее сохранить для будущих поколений.
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От мусора до сырья для производств. Сколько в Беларуси перерабатывают отходов и когда страна перейдёт на экологичную упаковку?
Новости Беларуси. Тему экологии, в частности, нюансов обращения с отходами обсудим с гостем студии. Сегодня это заведующая отделом обращения с отходами «Бел НИЦ...
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