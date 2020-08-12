Герой Беларуси, известная спортсменка Дарья Домрачева, обратилась к ОМОНу

Источник материала: Ежедневник

Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка обратилась к руководству ОМОНа с просьбой прекратить «несправедливый ужас на улицах».

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», - написала Дарья Домрачева.

Напомним, что ранее знаменитая белорусская спортсменка пост, в котором обратилась к «обеим сторонам конфликта». Пост вызвал резкую критику ее поклонников. Во втором обращении, Дарья все же просит ОМОН остановить насилие, тем самым делая их виновными в том, что происходит сегодня на улицах Беларуси.