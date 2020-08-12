В Барановичах сбили милиционера. Виновника наезда останавливали со стрельбой, но он сбежал

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 августа на улице Фрунзе в Барановичах сбили сотрудника милиции. Водителя задерживали со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

После наезда водитель автомобиля Great Wall Hover попытался скрыться. Его преследовала ГАИ на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал.

«Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается», — рассказали в МВД.

Напомним, сегодня в Минске сбили сотрудника ГАИ. Водителя также останавливали со стрельбой.