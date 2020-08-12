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В Барановичах сбили милиционера. Виновника наезда останавливали со стрельбой, но он сбежал
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 августа на улице Фрунзе в Барановичах сбили сотрудника милиции. Водителя задерживали со стрельбой. Об этом
После наезда водитель автомобиля Great Wall Hover попытался скрыться. Его преследовала ГАИ на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал.
«Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время он разыскивается», — рассказали в МВД.
Напомним, сегодня в Минске сбили сотрудника ГАИ. Водителя также останавливали со стрельбой.
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«Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся. В настоящее время...
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