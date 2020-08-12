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Сергей Варивода: Остановите насилие

12.08.2020 22:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Чрезмерное применение силы толкает страну к катастрофе.

Информационные сводки последних дней ужасны и невыносимы. Люди в погонах, остановитесь! Мы, гражданское общество, всегда считали вас защитниками народа, Родины, женщин, стариков, детей. Сегодня вы с упоением избиваете и тех, и других, и третьих.

Вы присягали на верность своему народу, но безжалостно избиваете людей одного языка, одной крови. На улицах наши дети, дети ваших друзей и соседей, молодежь, наше будущее, а не «овцы» или «обкуренные».

Почему продолжаются аресты и циничные избиения ни в чем не повинных людей, случайных прохожих? Почему молчит наше правительство, бизнес-союзы, элита? Почему мы спрятали голову в песок и молчим?

На что может рассчитывать власть в экономике, преподав такой жестокий урок демократии в стране?  Инвестиции, патриотизм, рост доходов и желание трудиться в стране? Наше молчание, чиновники от власти и бизнеса, только подталкивает страну к катастрофе.

Пора задуматься, почему на улице наши «айтишники» с  тысячедолларовыми зарплатами. И самое главное, где эта молодежь будет завтра. Милицейской дубиной любовь к Родине, согласия общества и власти не вернуть.

Может быть это не понимают молодые юнцы в камуфляже, но должны понимать генералы, гражданская элита.

Пока не перейдена красная черта остановите насилие! Просто остановите насилие. Безо всяких условий. И немедленно собирайте Общенациональный форум согласия и примирения. Пока согласие и примирение еще возможно.

 
 
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Чрезмерное применение силы толкает страну к катастрофе.
 
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