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Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «
Вадим Боровик, политический аналитик:
Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:
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Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в...
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