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Он способен легко завоевать ваше сердце. Кот с короткими лапками стал звездой в соцсетях
Источник материала: СТВ
Кот по кличке Манчестер родился с маленькими лапками. Однако именно эта отличительная черта позволила пушистому парню завоевать чужие сердца.
Как
По словам Александра, кота он назвал в честь футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», за который болеет с 1998 года. Мужчина нередко думал, что его питомец очень милый, поэтому создал для него страницу в Instagram.
Теперь за публикациями Манчестера следят более 57 тысяч пользователей соцсетей. Кстати, Александр оставляет подписи к фотографиям не только на русском языке, но и на английском.
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Кот по кличке Манчестер родился с маленькими лапками. Однако именно эта отличительная черта позволила пушистому парню завоевать чужие сердца. Как сообщает Daily Mail,...
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