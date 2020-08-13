﻿ Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые выборы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые выборы

13.08.2020 15:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые выборы
Американский политик заявил об этом во время пресс-конференции об итогах переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншем.

"Я считаю возможным одно мирное решение текущего кризиса в Беларуси: необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — цитирует Помпео радио Свабода.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначена дата повторного рассмотрения приговоренного к смертной казни Виктора Скрундика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика