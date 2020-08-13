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Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые выборы
Источник материала: Партизан
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.
Американский политик заявил об этом во время пресс-конференции об итогах переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншем.
"Я считаю возможным одно мирное решение текущего кризиса в Беларуси: необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — цитирует Помпео радио
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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси провести новые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.
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