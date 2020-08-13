Савин о протестах в Беларуси: «За белую ленточку на руке. За выкрики о своих правах. За мирный сбор людей их вдавливают в асфальт и добивают дубинками одного вдесятером»

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Савин о протестах в Беларуси: «За белую ленточку на руке. За выкрики о своих правах. За мирный сбор людей их вдавливают в асфальт и добивают дубинками одного вдесятером»
Источник материала: Партизан
Российский cпортивный блогер Евгений Савин высказался о ситуации в Беларуси.
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Савин о протестах в Беларуси: «За белую ленточку на руке. За выкрики о своих правах. За мирный сбор людей их вдавливают в асфальт и добивают дубинками одного вдесятером»
Российский cпортивный блогер Евгений Савин высказался о ситуации в Беларуси.
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