Назначена дата повторного рассмотрения приговоренного к смертной казни Виктора Скрундика

Источник материала: Слуцк Город





Минским областным судом назначена дата повторного рассмотрения уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Как сообщает координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, суд состоится 19 августа на выездном заседании в Слуцке. Начало процесса назначено на 11-00.

6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "Слуцкой банде". Троих жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик к смертной казни.

30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.