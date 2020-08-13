|
Назначена дата повторного рассмотрения приговоренного к смертной казни Виктора Скрундика
13.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Минским областным судом назначена дата повторного рассмотрения уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Как сообщает координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, суд состоится 19 августа на выездном заседании в Слуцке. Начало процесса назначено на 11-00.
6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры "Слуцкой банде". Троих жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик к смертной казни.
30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минским областным судом назначена дата повторного рассмотрения уголовного дела жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)