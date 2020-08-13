Волчек: В РОВД задержанных укладывали штабелями и избивали дубинками

«Белорусский партизан» побеседовал с бывшим следователем и афганцем Олегом Волчеком.





- Чем можно объяснить зверства силовиков при разгоне мирных демонстраций?





- Крайне сложно объяснить поведение силовиков с позиции здравого смысла: у каждого ОМОНовца есть дети, мамы, папы. Судя по всему, поступила жесткая команда сверху, в ОМОНе принято так: командир сказал – будут выполнять приказ. Так сказать, «боевое братство».





Если бы командир перешел на сторону народа или сказал сложить щиты – сделали бы, но пока такой команды нет – будут бить.





Дело зашло уже слишком далеко. В действиях силовиков усматривается нарушение статьи 167 УК – превышение власти. Но многие демонстранты получили травмы: члену нашей партии сломали два ребра, он получил черепно-мозговую травму, а значит, действия силовиков будут дополнительно квалифицированы как причинение вреда здоровью.





Есть тяжкие, менее тяжкие телесные повреждения, а есть покушение на умышленное убийство. Поэтому, я думаю, силовики перешли черту дозволенного. Самое страшное, что они издеваются над людьми не только при задержании (мол, перегнули палку в пылу борьбы).





Парень отсидел на Окрестина, вышел на свободу и рассказывал, что в Заводском РОВД задержанных укладывали на землю штабелями, как нацисты, и избивали дубинками. Зачем издеваться над задержанными в РОВД?





И здесь возникают претензии к начальнику РОВД: по закону он должен пресечь нарушение закона и наказать виновных. Следовательно, команда поступила не от начальника РОВД, а свыше.





По некоторой информации, среди силовиков пошло брожение. Да, на работу они выходят, но фактически четыре дня сами дома не были, это очень тяжело морально.





Если протесты продолжатся, то, не исключаю, что часть сотрудников ОМОНа сложит щиты (многое зависит от поведения командира). После Майдана в Украине половина беркутовцев уехала в Россию, половина покаялась и осталась в Украине.





Поэтому у белорусских ОМОНовцев есть выбор, тем более, что сейчас границы закрыты – бежать некуда. У ОМОНа есть выбор: либо идти до конца (понимая, что жизни больше не будет ни у них, ни у их родственников), либо отказаться от выполнения незаконных приказов.





Если сейчас власть не остановит беспредел, молодое поколение до 30-33 лет, не простит властям пролитой крови. А слова «милиционер» и «учитель» становятся именем нарицательным, которое обозначает презрение и неуважение.





Бывший СОБРовец позвонил мне, говорит, еду на дачу, но СОБРовскую форму одевать не стану – могут по голове надавать из-за тех, кто применяет силу.





Думаю, ответственность, пока скорее моральная, для них уже наступила. Смотрите, как активно они избивают журналистов – фото и видео фиксирует все события, а существующие технологии позволяют идентифицировать даже тех лиц, которые во время съемок находятся в маске.





- Силовики врываются в подъезды и квартиры людей, которые даже никакого отношения не имеют к демонстрациям. Ходят слухи, что в Беларуси орудуют российские спецслужбы.





- Многие пострадавшие говорят, что речь силовиков не похожа на белорусскую.

Мы знаем минский ОМОН, знаем командира Балабу – сколько раз сталкивались и на митингах, и на других потасовках. ОМОН тогда не демонстрировал такой жестокости – так откуда она взялась в эти дни? Большой вопрос.





Думаю, здесь присутствуют и приезжие, да и свои могут показать звериную сущность. Афганцы подтвердили, что в Минске «работает» не только местный ОМОН.





В Дятлово люди спокойно выходят и спокойно выражают несогласие с результатами «выборов», и никто туда не приезжает. ОМОН из Гродно и Лиды, по нашим данным, перекинули в Минск





Два дня назад бывший разведчик-афганец рассказывал: вчера и позавчера была отработка «зеленки». «Зеленка» - это когда духи стрельнули, а в ответ начинает работать артиллерия, затем маневренная группа, а потом идет зачистка.





Именно отработка «зеленки» происходила в Минске первые три дня, причем одновременно по районам. В Минске около 500 сотрудников ОМОНа, следовательно, закрыть весь город они не могли. Здесь орудовали приезжие, не исключено, что среди них есть и иностранцы.