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Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

13.08.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет разыскивает координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

По данным следствия, это же просматривается и в распространенных в интернете кадрах – большинство стычек происходило не спонтанно. Действиями граждан руководили специально обученные лица: организовывали толпу и призывали к активным действиям.

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

Как правило, в мирной массовке закрадывались своеобразные пассионарии, которые разогревали людей, а зачастую – прячась за спинами стоявших –  агрессивными методами провоцировали и вызывали бурный ответ. Таким образом провокаторы и подстрекатели из толпы, вызывая огонь на себя, подвергали опасности всех собравшихся.

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

К слову, сами инструкторы беспорядков оставались в стороне от столкновений, ведь по сути их главная цель была достигнута – развязать «красивое» сражение и обеспечить «нужную» картинку. На жестокость был дан зеркальный ответ силовиков. Там же, где тактика «первого удара» со стороны протестующих не применялась, а проходили спокойные пикеты, правоохранители были лояльны. Таким примером, а их много, стали вчерашние встречи сторонников правопорядка и жителей Боровлян.

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

– Девушки, вас никто гонять, задерживать, трогать не будет.
– Спасибо! Мы верим в вас.
– Я начальник боровлянского отдела милиции. Мне здесь с вами жить, понимаете? Я не хочу, чтобы здесь был ОМОН. Я хочу, чтобы мы с вами договорились, хорошо? Стойте, но, пожалуйста, скажите, чтобы не было провокаторов. Я пройду до конца, скажу. Всего хорошего вам.

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске

Следственный комитет опубликовал нарезку видео, обозначив людей, так называемых модераторов жестких столкновений, личности которых устанавливаются. Кроме этого, правоохранители просят граждан не приходить в места массового скопления с детьми. Маленькие белорусы не должны быть инструментом, равно как и щитом во взрослых манипуляциях. Психологический прием – дети в кадре – как раз параграф из революционных методичек. К сожалению, в нынешней ситуации такое эмоциональное оружие активно идет в ход.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет разыскивает координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
 
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