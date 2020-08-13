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Поротников: Единственный выход - проведение новых выборов под контролем международных структур

13.08.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тот факт, что Путин и Макрон без Лукашенко обсудили его персону – очень красноречивый знак, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Поротников: Единственный выход - проведение новых выборов под контролем международных структур
– Откуда такая жестокость сотрудников МВД по отношению к мирным гражданам? Чем это можно объяснить? 

– Это прямой приказ и личные гарантии со стороны первого лица государства о безнаказанности их действий. То, что мы видим – это карательная акция. Это не подавление выступлений, не поддержание правопорядка, это именно карательная акция против народа с целью запугивания.

– Но почему сотрудники МВД выполняют этот приказ?

– А почему выполняли приказ люди, которые шли надсмотрщиками в концлагеря? Их туда не заставляли идти, это был их выбор. 

Это выбор этих людей, они связывают свое будущее (профессиональное и материальное) с нынешним режимом. 

Но хочу заметить, что далеко не все из них выполняют приказ. У них есть возможность отказаться от исполнения поступающих команд и некоторые ею уже воспользовались.

– Как думаете, удержит ли руководство страны власть? 

– Ключевой вопрос заключается не в том, удержит или не удержит, а в том, как долго будет еще удерживать. Легитимность Лукашенко стремительно обнуляется. 

Он уже не является внешнеполитическим субъектом. Тот факт, что Путин и Макрон без него обсуждают его персону – это очень яркий знак о том, что он не является субъектом ни для Запада, ни для Москвы.

Соответственно ни о каких инвестициях, ни о какой дополнительной финансовой подпитке режима не может идти и речи. А экономический кризис нарастает. 

Внутри страны режим перешел черту – 91% белорусов категорически против любых актов насилия по политически мотивам. Режим перешел черту. Убили человека, стреляли боевыми патронами в людей в Бресте, таранили автотранспорт – пострадал ребенок.

Это уже за гранью всего. 

– Как руководство Беларуси будет дальше управлять страной? Беларусь окончательно превратится в полицейское государство или есть другие ресурсы, на которые власти попробуют опереться?  

– У действующей власти нет никаких ресурсов кроме силовых. Но проблема в том, что содержание силового аппарата требует денег. Одновременно с этим у властей очень большой пакет социальных обязательств. Надо признать, что Лукашенко считает себя народным заступником и социальную политику старался проводить достаточно масштабно.

Если он сейчас откажется от социальной политики в пользу силового блока – это будет означать расширение базы недовольных и окончательное обнуление его социальной базы.

Если он продолжит проводить социальную политику в прежних масштабах – это возможно только за счет силового сектора. 

Поэтому для него сейчас главный вопрос – вопрос денег. До конца года дефицит доходов госбюджета превысит два миллиарда долларов. Это совершенно астрономическая сумма. Однако это часть проблемы. 

Второй ее частью является необходимость получения новых кредитов – для того, чтобы рассчитаться со старыми. Никто не будет давать деньги правителю с нулевой легитимностью. 

Потому что завтра власть меняется и происходит ровно та же история, которая произошла с тремя миллиардами долларов, выделенных Россией режиму Януковича в конце его правления.


Перед режимом стоит угроза финансового банкротства.

Если у Лукашенко действительно есть чувство ответственности перед страной и желание оставить в истории след, а не наследить в ней, то единственным вариантом сейчас является повторное проведение президентских выборов – по стандартам и под контролем авторитетных международных организаций и структур: ОБСЕ, ООН, Евросоюза. 

И должен быть полный гражданский консенсус о том, что все стороны принимают итог новых выборов, каким бы он ни был. 

Если побеждает Лукашенко – окей, он наш президент, он законен. Если побеждает Тихановская или любой другой альтернативный кандидат – значит, все участники принимают этот выбор народа.
 
Теги: Брест
 
 
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Тот факт, что Путин и Макрон без Лукашенко обсудили его персону – очень красноречивый знак, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" заявил руководитель...
 
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