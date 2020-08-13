Минский офис Яндекса заблокирован силовиками. Сообщается об обысках

Источник материала: Ежедневник

фото: realt.by

В Яндексе подтвердили информацию о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании.

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы Яндекса в Минске, передает Тасс со ссылкой на источник, близкий к компании.

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы Яндекса в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.

Сообщается также, что в офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов.

Также поступила информация об обысках в офисах Uber. В феврале 2018 года Яндекс и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Беларусь.

С чем связаны обыски и какая структура их проводит, пока не известно.

Источник ТАСС, близкий к компании, сообщил, что сервисы компании работают в штатном режиме. "Но с учетом работы интернета в стране в целом", - сказал он.