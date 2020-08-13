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Минский офис Яндекса заблокирован силовиками. Сообщается об обысках
13.08.2020 15:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: realt.by
В Яндексе подтвердили информацию о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании.
Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы Яндекса в Минске, передает
"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы Яндекса в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.
Сообщается также, что в офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов.
Также поступила информация об обысках в офисах Uber. В феврале 2018 года Яндекс и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Беларусь.
С чем связаны обыски и какая структура их проводит, пока не известно.
Источник ТАСС, близкий к компании, сообщил, что сервисы компании работают в штатном режиме. "Но с учетом работы интернета в стране в целом", - сказал он.
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В Яндексе подтвердили информацию о присутствии неизвестных вооруженных людей в минских офисах компании.
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