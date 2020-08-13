В Гомеле на одиночный пикет вышел православный священник

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 13 авг - Sputnik. С полудня на улице Советской, напротив здания управления Следственного комитета, проводит одиночный пикет бывший протоиерей Гомельской епархии.

С 1 августа он не работает в епархии – "формально уволен за прогул", приводит слова Дробышевского корреспондент Sputnik в Гомеле.

© Sputnik / Мария Амелина Одни проходят мимо пикета, другие останавливаются, просят сфотографироваться с мирным протестующим. Время от времени сигналят проезжающие машины

В руках священника плакат "Спынiце гвалт", в рюкзаке – вода, кофта и майка. Одни проходят мимо пикета, другие останавливаются, просят сфотографироваться с мирным протестующим. Время от времени сигналят проезжающие машины.

"Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит сейчас в нашей стране. На то, что творят власти и силовики. Поэтому я здесь и выражаю свое возмещение так, как могу", – прокомментировал суть своего пикета Дробышевский.

Интерес к одиночному пикету проявляют не только обычные горожане, но и представители власти.

"Через сорок минут после начала пикета ко мне подошли патрульные милиционеры, сказали, что я нарушаю закон и предложили пойти домой. Я сослался на Конституцию, а они в ответ сослались на какой-то пункт решения районной администрации о запрете проводить пикет. Я сказал, что Конституция выше местных нормативных актов. Они с кем-то созвонились, потом уехали", – вкратце передал суть разговора Дробышевский.

Владимир Дробышевский двадцать лет в сане священника, тринадцать лет отслужил в храме святого праведного Иоанна Кормянского.