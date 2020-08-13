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В Гомеле на одиночный пикет вышел православный священник
13.08.2020 15:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 13 авг - Sputnik. С полудня на улице Советской, напротив здания управления Следственного комитета, проводит одиночный пикет бывший протоиерей Гомельской епархии.
С 1 августа он не работает в епархии – "формально уволен за прогул", приводит слова Дробышевского корреспондент Sputnik в Гомеле.
© Sputnik / Мария Амелина
Одни проходят мимо пикета, другие останавливаются, просят сфотографироваться с мирным протестующим. Время от времени сигналят проезжающие машины
В руках священника плакат "Спынiце гвалт", в рюкзаке – вода, кофта и майка. Одни проходят мимо пикета, другие останавливаются, просят сфотографироваться с мирным протестующим. Время от времени сигналят проезжающие машины.
"Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит сейчас в нашей стране. На то, что творят власти и силовики. Поэтому я здесь и выражаю свое возмещение так, как могу", – прокомментировал суть своего пикета Дробышевский.
Интерес к одиночному пикету проявляют не только обычные горожане, но и представители власти.
"Через сорок минут после начала пикета ко мне подошли патрульные милиционеры, сказали, что я нарушаю закон и предложили пойти домой. Я сослался на Конституцию, а они в ответ сослались на какой-то пункт решения районной администрации о запрете проводить пикет. Я сказал, что Конституция выше местных нормативных актов. Они с кем-то созвонились, потом уехали", – вкратце передал суть разговора Дробышевский.
Владимир Дробышевский двадцать лет в сане священника, тринадцать лет отслужил в храме святого праведного Иоанна Кормянского.
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В рясе Владимир Доробышевский протестует впервые, раньше участвовал в акциях протеста, но в обычной одежде.
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