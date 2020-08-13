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Врачи, ученые и преподаватели требуют остановить насилие и освободить задержанных

13.08.2020 16:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

С открытыми обращениями выступили работники Центра детской онкологии и гематологии и других медучреждений, а также преподаватели БГУ, МГЛУ, БГПУ, БГМУ, БГАТУ, БГУИР и других учреждений.

«Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее неудовлетворение тем, каким образом они были организованы и проведены», - говорится в обращении научной общественности.  Отмечается «беспрецедентная по масштабам в нашей стране жестокость представителей силовых структур по отношению к мирным безоружным гражданам», возмущаются дискредитацией их профессии «путем вовлечения в пособничество насилию, недопустимое и противозаконное использование медицинского транспорта с медицинскими опознавательными знаками с целью задержания протестующих».

Коллектив Центра детской онкологии и гематологии также выступили с обращением, в котором настаивают на допуске медработников к пострадавшим на акциях протеста и освобождении задержанных медиков, требуют освободить задержанных, обеспечить свободный доступ к интернету. «Находясь в условиях «информационного вакуума», мы испытываем колоссальные сложности в своей профессиональной деятельности, что влияет на качество оказания медицинской помощи», - цитирует обращение Tut.by.

Главных требований у подписавшихся ученых, преподавателей, исследователей — два: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан и освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.

Открытое обращение подписывают и выпускники Академии управления при президенте: «Мы призываем государственных служащих не закрывать глаза и следовать принципу законности в своих решениях, помнить об ответственности за его нарушение, предпринимать активные действия в случае совершения незаконных действий рядом с вами».
 

 
 
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С открытыми обращениями выступили работники Центра детской онкологии и гематологии и других медучреждений, а также преподаватели БГУ, МГЛУ, БГПУ, БГМУ, БГАТУ,...
 
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