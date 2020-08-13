Нынче у аграриев Смолевиччины жаркая пора: страда перешагнула экватор и нужно наиболее оперативно и главное – качественно, убрать наливные колосья с полей сельхозпредприятий. И с каждым днем все чаще доносятся с полей радостные вести о комбайнерах и водителях «тысячниках».

По доброй традиции не оставляют в стороне труд хлеборобов представители руководства района – ежедневно проходят чествования передовиков уборочной кампании 2020 года.

На прошлой неделе председатель районного комитета профсоюза работников АПК Вячеслав Лопатко отправились чествовать «тысячников», которые, как и полагается, трудились на полях района.

– В этом году есть что убирать. По всем хозяйствам мы видим хороший результат и нам уже есть чем гордиться, – отметил Вячеслав Лопатко. – Чтобы поддержать людей и вдохновить их на новые трудовые свершения, профсоюз и чествует передовиков труда.

На это раз поздравляли с заслуженными тысячами  тонн комбайнера ОАО «Смолевичи — Сузон» Олега Гуриновича, водителей РУП «Шипяны-АСК» Василия Толкача и Юрия Кудинова, водителя ОАО «Смолевичи Бройлер» Сергея Быка, комбайнеров ОАО «Озерицкий-Агро» Николая Гомезо, Владимира Юшкевича и водителя организации Владимира Логвиновича, водителя ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Андрея Микулича.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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Благодарности за труд во имя общего каравая

Благодарности за труд во имя общего каравая

Благодарности за труд во имя общего каравая

Благодарности за труд во имя общего каравая

Благодарности за труд во имя общего каравая