Благодарности за труд во имя общего каравая

Нынче у аграриев Смолевиччины жаркая пора: страда перешагнула экватор и нужно наиболее оперативно и главное – качественно, убрать наливные колосья с полей сельхозпредприятий. И с каждым днем все чаще доносятся с полей радостные вести о комбайнерах и водителях «тысячниках».

По доброй традиции не оставляют в стороне труд хлеборобов представители руководства района – ежедневно проходят чествования передовиков уборочной кампании 2020 года.

На прошлой неделе председатель районного комитета профсоюза работников АПК Вячеслав Лопатко отправились чествовать «тысячников», которые, как и полагается, трудились на полях района.

– В этом году есть что убирать. По всем хозяйствам мы видим хороший результат и нам уже есть чем гордиться, – отметил Вячеслав Лопатко. – Чтобы поддержать людей и вдохновить их на новые трудовые свершения, профсоюз и чествует передовиков труда.

На это раз поздравляли с заслуженными тысячами тонн комбайнера ОАО «Смолевичи — Сузон» Олега Гуриновича, водителей РУП «Шипяны-АСК» Василия Толкача и Юрия Кудинова, водителя ОАО «Смолевичи Бройлер» Сергея Быка, комбайнеров ОАО «Озерицкий-Агро» Николая Гомезо, Владимира Юшкевича и водителя организации Владимира Логвиновича, водителя ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Андрея Микулича.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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