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Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды

13.08.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от пагубной привычки, а кто-то и вовсе решил начать жизнь с чистого листа. Возможно, это помогло им стать лучше во всех смыслах.

Посмотрите на эти фото и сравните, как выглядят популярные россияне сегодня и в начале карьеры.

Влад Топалов

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial и vk.com/topalovofficial

Ирина Безрукова

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Александра Зверева

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/sashazvereva и vk.com/sashazverevala

Елена Степаненко

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/esheneve4er

Юлия Барановская

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/baranovskaya_jl и vk.com/julia_baranovskay

Валерий Леонтьев

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: instagram.com/valera_leontiev 

Сергей Лазарев

Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Фото: vk.com/smashfanclub и instagram.com/lazarevsergey

На прошлой неделе мы публиковали семь редких фотографий советских артистов. Кумиры, какими вы их не видели – подробнее здесь.

Люди в материале: Юлия Барановская, Ирина Безрукова, Влад Топалов, Саша Зверева, Елена Степаненко, Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев

 
 
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За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от...
 
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