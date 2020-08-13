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Возраст только к лицу. Смотрите, как с годами изменились российские звёзды
Источник материала: СТВ
За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от пагубной привычки, а кто-то и вовсе решил начать жизнь с чистого листа. Возможно, это помогло им стать лучше во всех смыслах.
Посмотрите на эти фото и сравните, как выглядят популярные россияне сегодня и в начале карьеры.
Влад Топалов
Ирина Безрукова
Александра Зверева
Елена Степаненко
Юлия Барановская
Валерий Леонтьев
Сергей Лазарев
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За последние лет 10-15 звёзды российской эстрады изменились. Причём не только внешне, но и внутренне. За долгие годы кто-то успел развестись, кто-то отказался от...
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