Пожалуй, в эти дни, нет ни одной семьи, ни одного трудового коллектива, где бы не обсуждались последние события, происходящие в столице нашей Родины – Минске, в областных центрах. Люди пытаются понять и переосмыслить. Но самое страшное – обвинить. Обвинить, вынести вердикант, навешать ярлыки, дать оценку, поставить лайки, дизлайки…

Но давайте отключим эмоции и включим разум. Нужны перемены? Да, конечно. Но они не должны нести разруху, раскол в обществе, опустошение. Каждый из нас имеет право на свое мнение. Но почему, если оно отличается от другого, то оно обязательно не правильное? Да, свое мнение нужно отстаивать, но зачем при этом ломать все, что было создано? Зачем крошить все на своем пути?

У меня подрастают внуки, и я не хочу для них ТАКИХ перемен. Я хочу, чтобы они спокойно шли в школу, а их родители на работу, чтобы не нужно было вздрагивать при каждом шуме за окном, чтобы спокойно можно было ходить в магазины и не бояться, что кому-то придет в голову распылить там какое-то вещество. Я хочу жить в мирной, спокойной Беларуси!

С ужасом смотрю кадры с мест происходящих событий: кругом молодые люди. Это наши дети! Что повело их на улицы? Кто-то скажет, что они отстаивают правду. Какую? Или чью? В чем их правда? Перемен? Тогда каких? Ведь все можно и нужно решать цивилизованным путем, путем диалога. Как сейчас спасти наших детей от необдуманных действий, за которые они потом будут расплачиваться всю жизнь? Наверное, родительским словом запретить им сейчас выходить на улицы! Не дайте кому-то ни было манипулировать ими! Ведь многие из них не ведают, что творят.

И последнее: не надо сейчас делить людей на «белых» и «красных». Мы все – одного цвета, мы – белорусы, которые умеют любить и сострадать, принимать гостей и помогать в беде. Давайте же ими и останемся. Берегите себя и своих близких! Берегите страну!

М.МЕРКУЛЬ.