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Случчанин разбросал «ежи» у отдела милиции и повредил две машины

13.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанина арестовали после того, как он рассыпал «ежи» на территории у здания Слуцкого РОВД. Об этом SG сообщил его знакомый, информацию удалось подтвердить в Следственном комитете.

Установлено, что вечером 4 августа после несостоявшегося митинга Тихановской либо ночью 5 августа житель Слуцка 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения сознательно рассыпал у отдела милиции заранее купленные шурупы.

В результате были повреждены шины автомобилей, принадлежащих двум сотрудникам милиции, следственно-оперативной группой на месте изъято 38 строительных шурупов. Вскоре подозреваемого задержали.

Мужчину осудили ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство). Какое наказание ему назначили, неизвестно, поскольку вскоре по другому делу оказался задержан сам источник информации.

Вероятно, это стало одной из причин, почему у Слуцкого РОВД начали перекрывать движение транспорта.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанина арестовали после того, как он рассыпал «ежи» на территории у здания Слуцкого РОВД. Об этом SG сообщил его знакомый, информацию удалось подтвердить в...
 
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