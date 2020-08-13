Случчанин разбросал «ежи» у отдела милиции и повредил две машины

Источник материала: Слуцк Город

Случчанина арестовали после того, как он рассыпал «ежи» на территории у здания Слуцкого РОВД. Об этом SG сообщил его знакомый, информацию удалось подтвердить в Следственном комитете.

Установлено, что вечером 4 августа после несостоявшегося митинга Тихановской либо ночью 5 августа житель Слуцка 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения сознательно рассыпал у отдела милиции заранее купленные шурупы.

В результате были повреждены шины автомобилей, принадлежащих двум сотрудникам милиции, следственно-оперативной группой на месте изъято 38 строительных шурупов. Вскоре подозреваемого задержали.

Мужчину осудили ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство). Какое наказание ему назначили, неизвестно, поскольку вскоре по другому делу оказался задержан сам источник информации.

Вероятно, это стало одной из причин, почему у Слуцкого РОВД начали перекрывать движение транспорта.



Slutsk-Gorod.by