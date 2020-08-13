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Случчанин разбросал «ежи» у отдела милиции и повредил две машины
13.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Случчанина арестовали после того, как он рассыпал «ежи» на территории у здания Слуцкого РОВД. Об этом SG сообщил его знакомый, информацию удалось подтвердить в Следственном комитете.
Установлено, что вечером 4 августа после
В результате были повреждены шины автомобилей, принадлежащих двум сотрудникам милиции, следственно-оперативной группой на месте изъято 38 строительных шурупов. Вскоре подозреваемого задержали.
Мужчину осудили ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство). Какое наказание ему назначили, неизвестно, поскольку вскоре по другому делу оказался задержан сам источник информации.
Вероятно, это стало одной из причин, почему у Слуцкого РОВД
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Случчанина арестовали после того, как он рассыпал «ежи» на территории у здания Слуцкого РОВД. Об этом SG сообщил его знакомый, информацию удалось подтвердить в...
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