﻿ На ТВ скоро некому будет врать: написал заявление на увольнение ведущий одиозной передачи "Антифейк" ОНТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ТВ скоро некому будет врать: написал заявление на увольнение ведущий одиозной передачи "Антифейк" ОНТ

13.08.2020 17:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На телеканале Дмитрий Семченко работал с 2009 года, является лауреатом Национального телевизионного конкурса «Телевершина», многочисленных конкурсов различных министерств и ведомств



Недавно сразу три знаковых телеведущих уволились из Белтелерадиокомпании. Сначала Андрей Макаенок и Вера Каретникова, затем Евгений Перлин.

А в четверг, 13 августа появилась информация, что заявление об увольнении положил на стол также Дмитрий Семченко - тот самый, что делал весьма спорные заявления о своих коллегах из негосударственных СМИ в передаче «Антифейк» на ОНТ. 

Кроме того, он являлся заведующим отделом политических обозревателей и главой президентского пула.

Как сообщили в пресс-службе канала, заявление Дмитрий Семченко действительно написал – но оно пока не подписано руководством. Получить комментарий у Дмитрия не удалось - его телефон отключен.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале Дмитрий Семченко работал с 2009 года, является лауреатом Национального телевизионного конкурса «Телевершина», многочисленных конкурсов различных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абоненты МТС получат компенсацию за трехдневный период ухудшения качества интернет-сервисов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика