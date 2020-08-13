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Лукашенко: Белорусская АЭС – крупнейший инвестиционный проект в истории страны

13.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От надежности, мощности предприятий энергосистемы зависят экономика и национальная безопасность, уверен президент Беларуси. В Минске Александр Лукашенко провел совещание по развитию энергетического комплекса страны. Скоро в республике запустят атомную электростанцию в Островце. Глава государства намерен лично открыть АЭС, передает телеканал «МИР 24».

«В настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность», – сказал Лукашенко.

После открытия электростанции для реального сектора экономики установят более низкие тарифы на электроэнергию, сообщили в правительстве. Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих европейских странах, подчеркнул президент.



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Теги: Минск
 
 
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После открытия электростанции для реального сектора экономики установят более низкие тарифы на электроэнергию.
 
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