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Лукашенко: Белорусская АЭС – крупнейший инвестиционный проект в истории страны
13.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От надежности, мощности предприятий энергосистемы зависят экономика и национальная безопасность, уверен президент Беларуси. В Минске Александр Лукашенко провел совещание по развитию энергетического комплекса страны. Скоро в республике запустят атомную электростанцию в Островце. Глава государства намерен лично открыть АЭС, передает телеканал «МИР 24».
После открытия электростанции для реального сектора экономики установят более низкие тарифы на электроэнергию, сообщили в правительстве. Сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих европейских странах, подчеркнул президент.
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После открытия электростанции для реального сектора экономики установят более низкие тарифы на электроэнергию.
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