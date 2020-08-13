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В Беларуси отменили футбол до 17 августа

13.08.2020 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольные матчи в Беларуси с 14 по 17 августа отменены и перенесены на более поздний срок, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола".





"В соответствии с решением Бюро исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" от 13.08.2020, перенесенный матч 21-го тура (14.08.2020)…между футбольными клубами "Динамо-Минск" и "Смолевичи" (в т.ч. матч дублирующих составов) и перенесенный матч 9-го тура (17.08.2020) между футбольными клубами "Минск" и "Неман" (в т.ч. матч дублирующих составов), а также матчи розыгрыша 1/16 финала "Париматч - Кубка Республики Беларусь по футболу" сезона 2020/2021, которые должны были состояться 15 августа, "Нафтан" – "Городея" и "Гомель" – "Шахтер" переносятся на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Кроме того, по ходатайству команд Первой и Второй лиг поединки 14-го и 15-го тура соответственно также переносятся на более поздний срок. 

"Решения приняты в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 (форс-мажорные обстоятельства - Sputnik)", - пояснили в АБФФ.

В федерации отметили, что даты проведения матчей будут известны позднее.

Напомним, накануне ФХРБ отменила шесть матчей 3-го тура группового раунда Кубка Салея, которые должны были состояться сегодня. Причиной также стали форс-мажорные обстоятельства. 
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Футбольные матчи в Беларуси с 14 по 17 августа отменены и перенесены на более поздний срок, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола".
 
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