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У посольства Беларуси в Киеве состоялась массовая акция

13.08.2020 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собравшиеся требуют освободить задержанных в стране украинцев.

13 августа состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.

Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.

Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.13 августа, состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.

Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.

Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.

Среди задержанных в Беларуси украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Они внештатно готовили материалы Громадського из Минска. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.


Напомним, Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина требует от белорусских властей освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Ермак отметил, что граждан Украины задержали в Минске без каких-либо законных оснований.

Министерство иностранных дел через украинское посольство активно работает над тем, чтобы как можно быстрее найти и освободить всех украинцев, задержанных во время акций протестов в Беларуси.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины сообщило о еще одном украинце, задержанном в Беларуси.

По информации  консульства 11 августа его задержали в Бресте и он находится сейчас в местном СИЗО.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Собравшиеся требуют освободить задержанных в стране украинцев.
 
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