Ближайшие футбольные игры белорусского чемпионата перенесены

Источник материала: ОНТ

«Белорусская федерация футбола» информирует о перенесении нескольких ближайших игр национального чемпионата.

В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены матчи «Минск» - «Неман» и « и «Динамо» (Минск) – «Смолевичи». Также отложены были игры 1/16 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Городея» и «Гомель» - «Шахтер».

Также перенесены игры 14-го тура в первой лиге и 15-го тура во второй лиге национального первенства.

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