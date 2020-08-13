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Ближайшие футбольные игры белорусского чемпионата перенесены
Источник материала: ОНТ
«Белорусская федерация футбола»
В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены матчи «Минск» - «Неман» и « и «Динамо» (Минск) – «Смолевичи». Также отложены были игры 1/16 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Городея» и «Гомель» - «Шахтер».
Также перенесены игры 14-го тура в первой лиге и 15-го тура во второй лиге национального первенства.
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«Белорусская федерация футбола» информирует о перенесении нескольких ближайших игр национального чемпионата. В высшей лиге чемпионата Беларуси перенесены матчи...
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