Ничего личного: С ОНТ ушел глава президентского пула Дмитрий Семченко

Источник материала: Ежедневник

Глава президентского пула на телеканале ОНТ, лауреат конкурса «Телевершина», выходец из Могилева и любимец Александра Лукашенко, журналист Дмитрий Семченко покинул телеканал в знак протеста.

Как сообщает tut.by со ссылкой на свои источники в ОНТ, перед уходом Дмитрий Семченко жестко поругался с руководителем телеканала Маратом Марковым, который так и не захотел подписывать заявление. Но Семченко все равно ушел в знак протеста против жестокости властей. Как говорится, ничего личного.

Отмечается, что запредельная жестокость ОМОНа буквально убила всех журналистов ОНТ. Многие сразу отказались стряпать откровенную чернуху и пускать ее в эфир. Кто-то ушел в отпуск, кто-то сказался больным. Поэтому на грани ухода находятся очень многие, и поступок Дмитрия Семченко может стать спусковым крючком для остальных.

Между тем, как рассказывают очевидцы, после разборок с Марковым Семченко спустился к коллегам и попросил не уходить за ним только из солидарности. Сказал, что у каждого своя голова и каждый сам должен решать за себя.

Напомним, что с началом президентской кампании, и особенно после жестокого разгона протестующих, с государственных телеканалов ушли более десятка ведущих журналистов. Вслед за ними уходят и не такие знаковые личности, но процесс идет явно не в пользу Александра Лукашенко.