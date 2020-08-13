Санкции против Беларуси могут ввести уже в конце лета

Протесты в Минске / фото REUTERS





Reuters со ссылкой на несколько источников. Вопрос введения санкций ЕС против лиц, причастных к разгону протестующих в Беларуси, вероятно, решат уже в конце лета - через несколько дней после экстренного заседания глав МИД стран-членов блока 28-29 августа. Об этом сообщаетсо ссылкой на несколько источников.





Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия уже высказались в пользу санкций. Наибольшим скептиком в этом была Венгрия, что в четверг призвала ЕС «продолжать диалог с Беларусью и избегать ее остракизма».





В то же время Будапешт не стал блокировать заявление от имени всех стран-членов ЕС на этой неделе. В документе конкретно упоминали санкции «против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификации выборов».





«Не было никаких сигналов того, что какая-то страна ЕС захочет заблокировать некоторые ограничительные меры, поскольку насилие является вопиющим», - добавил проинформированный чиновник ЕС.





Самое главное, отмечает он, ЕС нужно оценить необходимый уровень давления на Лукашенко, чтобы тот не увидел единственную альтернативу остаться у власти в «объятиях России». В пятницу окончательное решение еще не будет, однако вопрос закроют, вероятно, в течение нескольких дней после очередного обсуждения между министрами иностранных дел ЕС в Берлине 27-28 августа.