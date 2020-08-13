Сайт The Village Беларусь переехал на новый адрес, потому что их старый – блокируют

Источник материала: KYKY

Всем, кто читает не только KYKY, но и наших друзей из The Village Беларусь! Их домен блокируют, так что сайт The Village доступен по адресу https://www.the-village.online . Добавляйте в закладки.

Директор KYKY и The Village Саша Романова объясняет, что происходит: «Официально сайт не блокировали. Министерство информации подтвердило: от них блокировки нет. Министерство связи и информатизации, которое также имеет полномочия блокировки, подтвердило: наш привычный адрес не числится в списках заблокированных. Но по неизвестной причине сайт фильтруют по домену и блокируют на шлюзе одного из провайдеров, предположительно это beCloud.

Наше обращение передано вышестоящему провайдеру beCloud и специалистам Белтелеком. Надеемся, что вышестоящий провайдер – это Илон Маск, который поможет и включит нам сайт».