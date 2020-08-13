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Сайт The Village Беларусь переехал на новый адрес, потому что их старый – блокируют

13.08.2020 20:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Всем, кто читает не только KYKY, но и наших друзей из The Village Беларусь! Их домен блокируют, так что сайт The Village доступен по адресу https://www.the-village.online. Добавляйте в закладки.

Директор KYKY и The Village Саша Романова объясняет, что происходит: «Официально сайт не блокировали. Министерство информации подтвердило: от них блокировки нет. Министерство связи и информатизации, которое также имеет полномочия блокировки, подтвердило: наш привычный адрес не числится в списках заблокированных. Но по неизвестной причине сайт фильтруют по домену и блокируют на шлюзе одного из провайдеров, предположительно это beCloud. 

Наше обращение передано вышестоящему провайдеру beCloud и специалистам Белтелеком. Надеемся, что вышестоящий провайдер – это Илон Маск, который поможет и включит нам сайт».

 
 
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Всем, кто читает не только KYKY, но и наших друзей из The Village Беларусь! Их домен блокируют, так что сайт The Village доступен по адресу https://www.the-village.online. Добавляйте в закладки....
 
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