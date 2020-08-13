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«Не магу працаваць там, дзе няма праўды». Журналисты продолжают увольняться с гостелевидения
Источник материала: Tut.by
Вчера стало известно, что из-за политической обстановки в стране
С ОНТ ушел телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко. Эту информацию TUT.BY
— Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск. Уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали, что, собственно, и произошло, — говорит источник, знакомый с ситуацией.
Журналист Белтелерадиокомпании Александр Лучонок признался, что «больше не хочет молчать», поэтому еще несколько недель назад принял решение уволиться.
— Держать людей за дураков не стоит! Общество выросло, стало образованнее, —
О своем уходе заявил и журналист информационного агентства БелТА Павел Горбач. Сотрудник написал заявление на увольнение сегодня утром.
— Очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня
По словам Павла, его уходу никто не препятствовал: заявление и обходной лист уже подписали, в понедельник он заберет трудовую книжку. Журналист отметил, что он занимался темами о работе правоохранительных органов, но ему это «стало надоедать», причем уже давно.
— А когда начали стрелять, пусть и резиновыми пулями, когда начались гранаты светошумовые, то я пошел на такой шаг. Потому что так нельзя.
Сегодня заявление об уходе написала еще одна ведущая Белтелерадиокомпании Катерина Водоносова. На вопрос журналиста TUT.BY, почему она уволилась, девушка
— Гэта відавочна і зразумела, гэта пытанне рытарычнага кшталту. Я не магу працаваць там, дзе, я лічу, няма праўды.
Катерина призналась, что уходить ей очень непросто: свою работу она очень любила и выполняла ее честно.
Ведущий программы «Копейка в копейку» Илья Кононов также сообщил о своем намерении уйти из Белтелерадиокомпании. Он
Сегодня ведущие передачи «ЧП.BY» Максим Островский и Кирилл Нестерович приняли решение уйти из проекта. По словам Максима, они с коллегой работали в программе с момента ее основания — с 2016 года. У Максима был договор подряда.
— Наш проект не является политическим, — говорит собеседник. — Сейчас передача в отпуске, и я решил, что после отпуска туда не вернусь. Программа подразумевает под собой, что в пятницу к нам приходит гость. Гость — это зачастую сотрудник в погонах. Сейчас общаться с таким человеком на тему квартирных краж или чего-то подобного я не могу.
Вчера, продолжает Максим, часа в три дня он выехал в город прокатиться на велосипеде. К четырем на улицах уже было много сотрудников в шлемах, бронежилетах.
— Подъезжая к мосту, чтобы пробраться к моему району, я хотел поздороваться и спросить, как мне проехать к дому, но понял: мне сложно произнести им слово «здравствуйте». В итоге я просто спросил, могу ли я здесь проехать. Меня без проблем пропустили, — описывает данную ситуацию собеседник и продолжает. — Я не согласен с теми действиями правоохранительных органов, которые мы наблюдаем сегодня на улицах белорусских городов. Как и все в нашей стране, я вижу, что происходит вокруг, поэтому решил остановить свое сотрудничество с Белтелерадиокомпанией.
Кирилл Нестерович пояснил, что покинул проект по многим причинам, в том числе и «по понятным».
— Я достаточно аполитичный человек, и проект у нас не связан с политикой, но все равно мы все прекрасно понимаем, что происходит, и не показывать это тоже не хорошо, — объясняет свое решение Кирилл.
— Вы уходите, потому что ни в вашей передаче, ни в новостях — нигде объективно не показывают того, что происходит на улицах Минска?
— И это в том числе. Мы стоим с вами на улице. Мы видим мирные протесты, все с цветами, машины сигналят. Все друг друга поддерживают, все объединяются, — делится наблюдениями собеседник. — И в тоже время мы видим в интернете очень много видео разгонов с применением насилия к безоружным, мирным людям. По многим госканалам этого не показывают, а показывают по-другому. Наш проект […] пока в отпуске, но неизвестно, что будет дальше. Вряд ли он будет показывать то, что мы увидим в социальных сетях и интернете, а это тоже неправильно.
Кирилл отмечает, что, несмотря на происходящее в стране, в любой сфере — среди военных, сотрудников МВД и гостеселерадиокомпаний есть очень много адекватных и порядочных людей.
— Многим (из них. — Прим. TUT.BY) сейчас тяжело — совесть, жизненные обстоятельства, — говорит ведущий. — Люди в прострации, они не понимают, как себя вести, как принять правильное решение. Но мы постепенно, изо дня в день видим, как какие-то правильные решения принимаются.
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Вчера стало известно, что из-за политической обстановки в стране уволились не менее девяти журналистов государственных СМИ. Это сотрудники «Беларусь 1», СТВ,...
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