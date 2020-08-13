«Не магу працаваць там, дзе няма праўды». Журналисты продолжают увольняться с гостелевидения

Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно, что из-за политической обстановки в стране уволились не менее девяти журналистов государственных СМИ. Это сотрудники «Беларусь 1», СТВ, Первого канала белорусского радио. Сегодня появилась информация еще о нескольких увольнениях. Работать на госТВ отказались некоторые журналисты Белтелерадиокомпании, ОНТ, «НТВ-Беларусь» и БелТА.

Дмитрий СемченкоГлава президентского пула журналистов на ОНТ

С ОНТ ушел телеведущий и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко. Эту информацию TUT.BY сообщил информированный источник, сам Дмитрий от комментариев отказался.

— Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то — в бессрочный отпуск. Уход Семченко может повлечь цепную реакцию не только среди государственных журналистов, но и стать сигналом для вертикали, что, собственно, и произошло, — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Александр ЛучонокКорреспондент телеканала «Беларусь 1»

Журналист Белтелерадиокомпании Александр Лучонок признался, что «больше не хочет молчать», поэтому еще несколько недель назад принял решение уволиться.

— Держать людей за дураков не стоит! Общество выросло, стало образованнее, — написал Лучонок у себя в Instagram. Он посоветовал коллегам «держаться, но не вгрызаться за место», а также поблагодарил БТ за опыт. По его словам, в компании работают много думающих журналистов, которые хотят помогать людям. Просто пока что у них такой возможности нет.

Павел ГорбачЖурналист БелТА

О своем уходе заявил и журналист информационного агентства БелТА Павел Горбач. Сотрудник написал заявление на увольнение сегодня утром.

— Очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде Перлина меня опередили . Считайте, влился в волну увольнений.

По словам Павла, его уходу никто не препятствовал: заявление и обходной лист уже подписали, в понедельник он заберет трудовую книжку. Журналист отметил, что он занимался темами о работе правоохранительных органов, но ему это «стало надоедать», причем уже давно.

— А когда начали стрелять, пусть и резиновыми пулями, когда начались гранаты светошумовые, то я пошел на такой шаг. Потому что так нельзя.

Катерина ВодоносоваВедущая телеканала «Беларусь 3»

Сегодня заявление об уходе написала еще одна ведущая Белтелерадиокомпании Катерина Водоносова. На вопрос журналиста TUT.BY, почему она уволилась, девушка ответила так:

— Гэта відавочна і зразумела, гэта пытанне рытарычнага кшталту. Я не магу працаваць там, дзе, я лічу, няма праўды.

Катерина призналась, что уходить ей очень непросто: свою работу она очень любила и выполняла ее честно.

Илья КононовВедущий программ Белтелерадиокомпании

Ведущий программы «Копейка в копейку» Илья Кононов также сообщил о своем намерении уйти из Белтелерадиокомпании. Он написал , что долгие годы по максимуму отдавал себя телевидению, но сейчас не время для развлекательных проектов.

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— Я не ухожу из профессии. Я обязательно вернусь с новыми проектами в новое время.

Максим Островский Ведущий «ЧП.BY» на телеканале «НТВ-Беларусь»

Кирилл НестеровичВедущий «ЧП.BY» на телеканале «НТВ-Беларусь»

Сегодня ведущие передачи «ЧП.BY» Максим Островский и Кирилл Нестерович приняли решение уйти из проекта. По словам Максима, они с коллегой работали в программе с момента ее основания — с 2016 года. У Максима был договор подряда.

— Наш проект не является политическим, — говорит собеседник. — Сейчас передача в отпуске, и я решил, что после отпуска туда не вернусь. Программа подразумевает под собой, что в пятницу к нам приходит гость. Гость — это зачастую сотрудник в погонах. Сейчас общаться с таким человеком на тему квартирных краж или чего-то подобного я не могу.

Вчера, продолжает Максим, часа в три дня он выехал в город прокатиться на велосипеде. К четырем на улицах уже было много сотрудников в шлемах, бронежилетах.

— Подъезжая к мосту, чтобы пробраться к моему району, я хотел поздороваться и спросить, как мне проехать к дому, но понял: мне сложно произнести им слово «здравствуйте». В итоге я просто спросил, могу ли я здесь проехать. Меня без проблем пропустили, — описывает данную ситуацию собеседник и продолжает. — Я не согласен с теми действиями правоохранительных органов, которые мы наблюдаем сегодня на улицах белорусских городов. Как и все в нашей стране, я вижу, что происходит вокруг, поэтому решил остановить свое сотрудничество с Белтелерадиокомпанией.

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Кирилл Нестерович пояснил, что покинул проект по многим причинам, в том числе и «по понятным».

— Я достаточно аполитичный человек, и проект у нас не связан с политикой, но все равно мы все прекрасно понимаем, что происходит, и не показывать это тоже не хорошо, — объясняет свое решение Кирилл.

— Вы уходите, потому что ни в вашей передаче, ни в новостях — нигде объективно не показывают того, что происходит на улицах Минска?

— И это в том числе. Мы стоим с вами на улице. Мы видим мирные протесты, все с цветами, машины сигналят. Все друг друга поддерживают, все объединяются, — делится наблюдениями собеседник. — И в тоже время мы видим в интернете очень много видео разгонов с применением насилия к безоружным, мирным людям. По многим госканалам этого не показывают, а показывают по-другому. Наш проект […] пока в отпуске, но неизвестно, что будет дальше. Вряд ли он будет показывать то, что мы увидим в социальных сетях и интернете, а это тоже неправильно.

Кирилл отмечает, что, несмотря на происходящее в стране, в любой сфере — среди военных, сотрудников МВД и гостеселерадиокомпаний есть очень много адекватных и порядочных людей.

— Многим (из них. — Прим. TUT.BY) сейчас тяжело — совесть, жизненные обстоятельства, — говорит ведущий. — Люди в прострации, они не понимают, как себя вести, как принять правильное решение. Но мы постепенно, изо дня в день видим, как какие-то правильные решения принимаются.

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