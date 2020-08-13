«Недостаточно переломить протест и загнать всех обратно на завод». Экономист - о влиянии забастовок

Источник материала: Tut.by

Работники белорусских предприятий массово выражают недовольство ситуацией в стране: целыми коллективами требуют встреч с руководством, выдвигают требования, подписывают обращения в профсоюзы. Некоторые компании уже ушли на полноценную забастовку, другие обещают сделать это, если их требования не будут удовлетворены. FINANCE.TUT.BY попросил экономиста объяснить, как работают забастовки и сильно ли они влияют на экономику.



Фото прислано работником предприятия

— Забастовка — это одна из самых эффективных форм политического протеста, но она возможна при одновременном соблюдении двух условий. Первое — большинство людей разделяют эту идею или по крайне мере те требования, которые за ней стоят. И второе — каждый из этих людей знает, что они часть большинства, — объясняет старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. — Поэтому в Беларуси забастовки всегда были редкостью, а такой массовый протест на предприятиях, как сейчас — вообще абсолютно новое явление. Раньше выполнения двух этих условий не было или же они выполнялись не одновременно.

Эксперт подчеркивает, что весь механизм забастовок держится на том, что «одного человека уволить легко, даже ключевого сотрудника, но уволить 70% сотрудников и найти новых на их место невозможно».

— Есть слово «штрейкбрехер»: оно происходит из немецкого языка, потому что там, когда трудовые коллективы боролись за свои права, хозяева предприятий могли временно нанять рабочую силу из какого-то другого места и таким образом подавить забастовку. Люди понимали, что их могут уволить. Но это возможно, когда такое происходит только на одном предприятии, когда недовольства локализованы. Если же причина общенациональная, то тогда подавить их таким образом становится практически невозможно, потому что и найти такое количество штрейкбрехеров невозможно.

Лев Львовский констатирует, что с точки зрения экономики ничего хорошего в забастовке нет, но обычно люди идут на такой шаг, когда что-то другое для них важнее.

— Сейчас в Беларуси протест не является напрямую экономическим. Люди не бастуют, чтобы улучшить свои условия труда, повысить зарплату, сократить рабочий день. Требования политические, и люди поступают так, потому что в массе, целыми коллективами, считают, что их политические требования и человеческие ценности, которые они разделяют, важнее, чем экономическая деятельность предприятия.

После завершения забастовок восстановление обычно происходит очень быстро, отмечает эксперт, потому что «на заводе ничего не изменилось, весь коллектив на месте».

— Как только требования людей будут выполнены, они могут сразу же приступить к труду. Если забастовка добилась своих требований, возможен даже какой-то положительный эффект, потому что работники чувствуют душевный подъем, сплоченность коллектива, — говорит Лев Львовский. — Но в случае неудачи забастовки начинается депрессия, которая может стать серьезным фактором падения экономики, особенно если это депрессия в национальном масштабе. Недостаточно переломить протест и загнать всех обратно на завод. В таком случае мы получим реальную массовую депрессию, которая будет иметь все экономические последствия: люди будут работать из-под палки, чувствовать себя обиженными и униженными, их производительность труда и заинтересованность в работе может ощутимо уменьшиться. Поэтому с точки зрения экономики подавление забастовки не вернет все на круги своя.