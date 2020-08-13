В соответствии с
В соответствии с решением Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 13.08.2020 на основании поступивших ходатайств от футбольных клубов матчи 14 -го тура «Макслайн - первой лиги» и 15-го тура «Второй лиги» чемпионата Республики Беларусь по футболу переносятся на более поздний срок.
Решения приняты в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020. Даты проведения указанных матчей станут известны позднее.