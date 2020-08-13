Источник материала: Новости Волковыска

В соответствии с решением Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 13.08.2020, перенесенный матч 21-го тура (14.08.2020) «Беларусбанк - высшей лиги» сезона 2020 года между футбольными клубами «Динамо-Минск» и «Смолевичи» (в т.ч. матч дублирующих составов) и перенесенный матч 9-го тура (17.08.2020) между футбольными клубами «Минск» и «Неман» (в т.ч. матч дублирующих составов), а также матчи розыгрыша 1/16 финала «Париматч - Кубка Республики Беларусь по футболу» сезона 2020/2021, которые должны были состоятся 15 августа, «Нафтан» - «Городея» и «Гомель - «Шахтер» переносятся на более поздний срок.

В соответствии с решением Бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 13.08.2020 на основании поступивших ходатайств от футбольных клубов матчи 14 -го тура «Макслайн - первой лиги» и 15-го тура «Второй лиги» чемпионата Республики Беларусь по футболу переносятся на более поздний срок.

Решения приняты в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020. Даты проведения указанных матчей станут известны позднее.