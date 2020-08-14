Протесты в Беларуси: фактам нарушения закона будет дана правовая оценка

Источник материала: ОНТ

Минувшие сутки в стране прошли относительно спокойно. Без баррикад и стычек на улицах. Ситуация под контролем, сообщают в правоохранительных органах.





В целом прошедшие сутки прошли без столкновений с силовиками. Там, где не было агрессии и провокаций, нашлось место диалогу. Представители власти, милиция. Вот один из эпизодов. На видео начальник отдела милиции в Боровлянах. А в Гродно к работникам предприятия «Химволокно» приехали председатель горисполкома и начальник областной милиции. Генерал-майор Синявский пообещал разобраться в тех случаях, когда милиционеры, как считают люди, применили силу необоснованно.

Но факты нарушения общественного порядка всё же были. Накануне на различных интернет-ресурсах призывали к блокировке дорог. В Минске были попытки перекрыть проспект Независимости, улицу Сурганова, а также проезжую часть в микрорайонах Малиновка и Серебрянка. Общественный транспорт ходил с перебоями. А на улице Якубовского задержали двоих парней с ингредиентами для изготовления коктейлей Молотова. Один – безработный, второй – строитель.

Задержанные в Молодечно трое молодых людей участвовали в незаконном массовом мероприятии и имели при себе ножи. Выяснилось, что двое их них были ранее судимы.

По информации МВД, в последнее время участились наезды на инспекторов ГАИ. Только за 3 дня зафиксировано 10 случаев. На улице Мельникайте в столице, по данным ГАИ, 45-летний водитель совершил преднамеренный наезд, и попытался скрыться. Его задержали с применением табельного оружия. Жизни инспектора ничего не угрожает. Ещё один наезд, на этот раз на сотрудника милиции, в Барановичах. Подозреваемый пытался уйти от погони. Инспекторы ГАИ прострелили колесо. Водитель бросил машину и скрылся. Он в розыске.

Появилось и видео провокаций. Молодые люди выходят перед толпой, после чего в милицию летит бутылка. На следующем видео наиболее активные участники выстраивают людей в цепь. А на этих кадрах неизвестные «заводят» толпу, после чего удаляются. Стало известно, как работают провокаторы и координаторы протестов целых районов. Это Юрий Воскресенский – организатор протестных акций в микрорайоне Уручье. Как оказалось, он же был координатором штаба Бабарико по Первомайскому району. Вашему вниманию его показания. Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых активно вводят в заблуждение. Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом Бабарико и их кураторами.

В стычках с милицией с начала недели пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов. 28 из них в больнице. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях за последние сутки задержаны около 700 человек. Что же касается организаторов беспорядков и их участников, им грозит уголовная ответственность – до 15 лет лишения свободы. В МВД подчеркнули, что по-прежнему будут принимать необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.

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